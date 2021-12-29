В РК второй день подряд более пяти тысяч новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 29 декабря в стране зарегистрированы 5.037 новых случаев COVID-19. Их число превышает пять тысяч второй день подряд. За минувшие сутки подтверждены ещё 67 случаев варианта коронавируса Омикрон, в результате чего их общее число увеличилось до 625. Число пациентов, находящихся в тяжёлом и критическом состоянии, составляет 1.145 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 73 человека, что вдвое больше, чем накануне. Общее число умерших от коронавируса и его последствий - 5.455 человек. Коэффициент смертности 0,87%. Риск дальнейшего обострения эпидемической ситуации пять недель подряд находится на самом высоком уровне. 31 декабря власти страны примут решение относительно дальнейшего действия карантинных ограничений. Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 86% жителей страны, 82,8% вакцинированы полностью, 33,4% ревакцинированы.