В РК начато строительство второй подводной лодки водоизмещением 3.600 тонн с БРПЛ

Как сообщили 30 декабря в Корейском агентстве оборонных закупок, на верфи компании Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering на острове Кочжэдо начато строительство второй подводной лодки Changbogo-III второй серии водоизмещением 3.600 тонн, оснащённой баллистическими ракетами (БРПЛ). Её строительство должно завершиться к 2026 году, а в 2028 году лодка должна быть передана военно-морским силам. Если на лодках первой серии водоизмещением 3 тыс. тонн имеются 6 вертикальных пусковых шахт для БРПЛ, то на новой лодке их 10. Длина лодки 89 метров, ширина 9,6 метра. Питание от литиевых батарей позволит ей долгое время находиться под водой. Прочие тактико-технические данные не разглашаются по соображениям безопасности. По завершении строительства у РК будет пять подводных лодок водоизмещением более 3 тыс. тонн. В сентябре спущена на воду третья лодка Changbogo-III первой серии водоизмещением 3 тыс. тонн.