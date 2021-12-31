В Сеуле прошёл митинг в память жертв сексуального рабства

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Корейская ассоциация женщин, жертв сексуального рабства в японской армии в период Второй мировой войны, провела последний митинг уходящего года, чтобы почтить память ушедших из жизни в 2021 году. Мероприятие состоялось в полдень 29 декабря. В этом году в РК скончались три жертвы сексуального рабства периода Второй мировой войны, и теперь в живых остались 13 женщин. Также известно, что несколько жертв ушли из жизни в Китае и на Филиппинах. Память ушедших из жизни почтили минутой молчания и возложением цветов. Митинги ассоциации проводятся по средам в Сеуле неподалёку от бывшего посольства Японии в РК. Прошедшая 29 декабря демонстрация была 524-й по счёту. Представители ассоциации в очередной раз призвали правительство Японии принести извинения жертвам сексуального рабства в японской армии в годы Второй мировой войны и раскрыть правду о событиях того времени. Они также раскритиковали соглашение между РК и Японией об улаживании споров вокруг проблемы сексуального рабства, заключённое шесть лет назад без учёта мнения самих жертв. В следующем году исполнится 30 лет с момента проведения первого митинга.