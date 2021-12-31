Синоптики предсказывают похолодание и снегопады в последние дни года

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Согласно прогнозу метеорологической администрации РК, 30 и 31 декабря в стране сохранится холодная погода, а в ряде регионов ожидается выпадение большого количества снега. В основном это коснётся провинций Чхунчхон-Намдо, Чхунчхон-Пукто, а также центральных и юго-западных регионов Чолла-Намдо и Чолла-Пукто. Количество снега 31 декабря предположительно составит 10-15 см в провинции Чолла-Пукто, от 3 до 10 см на севере Чолла-Намдо и в Чхунчхон-Намдо, 1-5 см в Чхунчхон-Пукто, на юго-западе страны и в горных районах Чечжудо. Также снег ожидается в юго-западной и юго-восточной частях Кёнгидо, на юго-востоке Чолла-Намдо, в Сеуле и Инчхоне. 30 декабря самая высокая дневная температура в Сеуле составит 0℃, а на остальной территории страны будет варьироваться от -2 до 6 ℃. 31 декабря ожидается похолодание, утренняя температура в Сеуле упадёт до 11 ℃ ниже нуля. Холодная погода продержится до первого января.