В РК ускорят темпы ревакцинации населения

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Правительство РК намерено предпринять усилия для того, чтобы большинство жителей страны были ревакцинированы от COVID-19 в течение первого квартала 2022 года. Об этом объявило 30 декабря Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний. Для сдерживания распространения новых вариантов COVID-19 и роста числа тяжелобольных срок до ревакцинации сокращён с 4-5 месяцев после полной вакцинации до 3 месяцев. Для пожилых лиц в возрасте старше 60 лет, которые подвержены высокому риску серьёзных осложнений и смерти, предусмотрена помощь в записи на ревакцинацию и перемещении к месту получения прививки. Готовятся меры по снижению беспокойства среди населения по поводу опасных побочных эффектов от вакцин. С этой целью планируется укрепить систему оценки причинно-следственных связей посредством углублённого анализа данных о серьёзных побочных реакциях и консультаций с экспертами. Главы местных администраций получат право принимать решение о выплате компенсаций в случае серьёзных последствий побочной реакции. Также будут повышены размеры помощи на оплату медицинских расходов пострадавшим от тяжёлых осложнений после вакцинации.