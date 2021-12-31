Ставки по ипотечным кредитам в ноябре – самые высокие за 7 лет

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Как сообщили 30 декабря в Банке Кореи, ставка по ипотечным кредитам в коммерческих банках составила в ноябре этого года в среднем 3,51% годовых, увеличившись на 0,25% по сравнению с предыдущим месяцем. Это самый высокий показатель с июля 2014 года. Ставка по необеспеченным кредитам увеличилась за месяц на 0,54%, составив в прошлом месяце 5,16%, что является самым высоким уровнем с сентября 2014 года. Средняя ставка по ссудам выросла в ноябре с 3,46% до 3,61%, что является самым высоким показателем с декабря 2018 года. Ставки по кредитам растут одновременно с попытками правительства снизить рост долгов домохозяйств и повышением ставок Банка Кореи, направленным на сдерживание инфляции. Между тем, средняя ставка по банковским депозитам составила в ноябре 1,57%, что на 0,28% выше, чем месяцем ранее. Спрэд между кредитами и депозитами, который является показателем прибыльности банков от кредитования, составил в прошлом месяце 1,66%, что на 1,12% ниже, чем в октябре.