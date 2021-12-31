Строительные компании РК получили зарубежные заказы на 30,6 млрд долларов

Photo : Getty Images Bank

Объём зарубежных заказов южнокорейских строительных компаний второй год подряд превышает 30 млрд долларов. В этом году показатель составил 30 млрд 600 млн долларов. Об этом 30 декабря сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта РК. В 2021 году 319 южнокорейских компаний получили заказы из 91 страны. 37% строительных проектов приходится на страны Ближнего Востока, за ними следуют страны Азии (30%) и Европы (15%). При этом наибольшая доля приходится на промышленные объекты (58%), гражданское строительство (19%) и электроэнергетику (10%). Самым крупным заказом является строительство объекта по переработке сланцевого газа крупнейшего в Саудовской Аравии месторождения Джафура. Его стоимость составила 2 млрд 900 млн долларов. Заказы на строительство за рубежом превысили отметку в 70 млрд долларов в 2010 году и до 2014 года ежегодно превышали 50 млрд долларов. Однако после этого из-за падения цен на нефть и кризиса COVID-19 этот показатель держится в пределах 30 млрд долларов.