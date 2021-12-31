Слияние компаний Korean Air и Asiana предварительно одобрено

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Комиссия по добросовестной конкуренции РК, которая является антимонопольным органом страны, объявила о предварительном одобрении слияния двух крупнейших отечественных авиакомпаний Korean Air и Asiana Airlines. При этом их обязали отказаться от некоторых прав на воздушное движение и использование аэропортов. В настоящее время две компании дублируют выполнение рейсов по ряду маршрутов, наиболее конкурентоспособным из которых является Инчхон-Лос-Анджелес. Объединённая компания станет практически монополистом на данном направлении. Korean Air, Asiana Airlines и их дочерние бюджетные компании Jin Air, Air Busan и Air Seoul выполняют полёты в общей сложности по 250 маршрутам. Антимонопольный орган считает, что объединение бизнеса двух компаний может ограничить конкуренцию в сфере воздушного транспорта. Рассматривая пассажирские и грузовые перевозки как отдельные рынки, они предъявили к компаниям ряд требований. В частности, они должны будут отказаться от ряда слотов, то есть, промежутков времени, выделяемых им в аэропортах для взлётов и посадок, чтобы не удерживать чрезмерную долю рынка. Некоторое время они не смогут повышать тарифы. Однако для того, чтобы слияние вступило в силу, авиакомпаниям необходимо дополнительно получить одобрение антимонопольных органов США, Евросоюза, Китая и Японии. При этом в США сделку должны одобрить два органа - министерство юстиции и Федеральная торговая комиссия. Проверка может потребоваться и в ряде стран Юго-Восточной Азии.