Объёмы амбулаторного лечения COVID-19 будут расширяться

Photo : KBS News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 29 декабря в стране зарегистрированы 5.037 новых случаев COVID-19. Их число превышает пять тысяч второй день подряд. За минувшие сутки подтверждены ещё 67 случаев варианта коронавируса Омикрон, в результате чего их общее число увеличилось до 625. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 1.145 человек. Их число превышает тысячу человек десять дней подряд. Уровень занятости коек в отделениях интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 в столичном регионе по состоянию на 17:00 29 декабря составлял 68,8%. Это ниже чем 75%, которые считаются критическим уровнем. По состоянию на начало суток 30 декабря не было пациентов, ожидающих госпитализации. Между тем, до начала января будут дополнительно созданы 6.900 коек, в результате чего в распоряжении пациентов с коронавирусом будут 24 тыс. коек по всей стране. Количество медицинских учреждений для оказания амбулаторной помощи пациентам с лёгкой формой течения заболевания или без симптомов будет увеличено до 300. Вакцинные пропуска могут быть постепенно отменены, начиная с общественных объектов с невысоким риском заражения. 31 декабря власти примут решение относительно дальнейшего действия карантинных ограничений, действующих до 2 января.