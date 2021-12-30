Текущий режим социального дистанцирования продлён до 16 января

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Власти страны продлили действующие меры социального дистанцирования ещё на две недели, до 16 января. Об этом заявил премьер-министр РК Ким Бу Гём, выступая 31 декабря на заседании центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. По его словам, для подготовки к сдерживанию активного распространения нового штамма коронавируса Омикрон необходимо время, поэтому было принято решение о продлении мер социального дистанцирования. Последние включают сокращение максимального числа участников личных встреч и времени работы общественных объектов. Глава правительства заявил о планах ужесточить карантинные меры, введя обязательную систему вакцинных пропусков в крупных универмагах и торговых центрах, где обычно скапливается большое количество людей. Ким Бу Гём также заявил, что вакцинные пропуска для подростков, вызвавшие большие споры, будут введены с 1 марта следующего года с началом нового семестра в учебных заведениях. При этом в течение марта будет действовать переходной режим. В связи с продлением действия мер социального дистанцирования власти решили расширить поддержку частных предпринимателей. Около 550 тыс. человек получат по 5 млн вон (4.200 долларов). В рамках предыдущих мер поддержку примерно 650 тыс. частных предпринимателей уже получили по 1 тыс. долларов, остальные получат выплаты в ближайшее время.