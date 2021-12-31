В 2021 году инфляция в РК составила 2,5%

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По данным Национального статистического управления РК, опубликованным 31 декабря, потребительские цены по итогам 2021 года выросли на 2,5% в годовом исчислении. Это максимальный рост с 2011 года, когда отметка составила 4%. В 2019 и 2020 годах инфляция держалась ниже 1%. Индекс расходов на проживание вырос на 3,2% в годовом исчислении, что является самым большим ростом с 2011 года (4,4%). Подобная ситуация объясняется влиянием увеличения мировых цен на сырьё и сельскохозяйственную продукцию. Цены на продукцию сельского хозяйства, животноводства и рыболовства выросли на 8,7%. Цены на нефтепродукты выросли за тот же период на 15,2%. Промышленные товары подорожали на 2,3%. Это максимальный рост с 2012 года (2,8%). Рост цен на жильё также оказался максимальным с 2017 года – 1,4%. Снижение отмечено лишь относительно размера оплаты за газ, электричество и воду - 2,1%.