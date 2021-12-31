Новогодние мероприятия пройдут в режиме онлайн

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В рамках борьбы с распространением вируса COVID-19, как и в 2020 году, власти Сеула отменили торжественные мероприятия, которые обычно проходят в центре столицы в ночь с 31 декабря на 1 января. Речь идёт о массовых гуляниях и церемонии ударов в древний колокол Посингак на проспекте Чонно. 33 удара в колокол символизируют наступление следующего года. Вместо привычной офлайн церемонии мероприятие будет транслироваться онлайн через YouTube, Facebook и по телевидению с 23:30. В церемонии примут участие 10 известных южнокорейцев, отличившихся в этом году. Это лучница Ан Сан, трёхкратная чемпионка XXXII Олимпийских игр в Токио, двухкратная чемпионка мира, актёр О Ён Су, снявшийся в нашумевшем сериале «Игра в кальмара», рэперша Ли Ён Чжи и другие. В мероприятии также примут участие мэр Сеула О Сэ Хун, глава Департамента образования Сеула Чо Хи Ён, глава Полицейского управления Сепула Чхве Гван Хо и другие представители власти. Вместе они ударят в колокол 33 раза, ознаменовав начало нового года. По всей стране в местах, где принято встречать первый рассвет года, состоятся различные праздничные мероприятия. Церемонию ударов в древний колокол Посингак можно будет увидеть в формате виртуальной реальности с обзором 360 градусов. Для этого нужно пройти по специальной ссылке на сайте мэрии Сеула. Кроме того, с 26 декабря по 2 января дли всех желающих на платформе метавселенной ifland проводится виртуальный фестиваль, в рамках которого 31 декабря состоится мероприятие Metaverse Seoul New Year’s Eve 2022. Оно включает концерт, отчёт времени до Нового года и другие программы.