Глава РФ Владимир Путин поздравил президента РК Мун Чжэ Ина с Новым годом

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30 декабря президент РФ Владимир Путин направил южнокорейскому президенту Мун Чжэ Ину письмо с новогодними поздравлениями. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, опубликовавшей содержание посланий Владимира Путина мировым лидерам. В послании Мун Чжэ Ину, в частности, говорится: «Рассчитываю на продолжение нашего диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения мира и безопасности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом». Сообщается, что глава РФ подчеркнул, что и в условиях пандемии COVID-19 две страны развивали сотрудничество в различных сферах. Отмечено также, что большое значение имело успешное проведение Года взаимных обменов – масштабного межгосударственного проекта, приуроченного к 30-летию установления дипломатических отношений.