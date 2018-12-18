Неустановленное лицо пересекло межкорейскую границу в северном направлении

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1 января в 18:40 по местному времени неустановленное лицо, преодолев заграждение из колючей проволоки, проникло в демилитаризованную зону на территории уезда Косон-гун провинции Канвондо недалеко от побережья Восточного моря. В 21:20 тот же человек замечен комплексами слежения внутри территории ДМЗ, а в 22:40 он оказался на северокорейской территории. Автоматические комплексы слежения сработали три раза, установив факт нарушения границы, но южнокорейские военные не смогли отреагировать достаточно оперативно и задержать нарушителя. Об этом сообщил 2 января представитель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК. Установив факт пересечения границы неизвестным, южнокорейские военные уведомили об этом северокорейскую сторону по каналам экстренной связи. Дальнейшая судьба перебежчика неизвестна. По мнению экспертов, он является гражданским лицом, хорошо знавшим местность, который заранее подготовился к побегу. В Объединённом комитете начальников штабов отметили, что комплексы слежения отреагировали на нарушение охраняемого периметра, но прибывший к месту предполагаемого нарушения наряд сообщил, что колючая проволока не повреждена, поэтому тревога поднята не была. Ранее южнокорейские военные обещали провести модернизацию системы защиты, установив более мощное оборудование для наблюдения, чтобы предотвратить любые нарушения границы.