Усиленные меры социального дистанцирования сохранятся ещё две недели

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В РК ещё две недели, с 3 по 16 января, сохранятся усиленные меры социального дистанцирования. Как и раньше, число участников личных встреч не должно превышать четырёх человек, предприятия общественного питания, караоке, тренажёрные залы и ночные клубы должны закрываться в 21:00, а предприятия общественного питания и интернет-кафе могут работать до 22:00. В качестве дополнительной меры посетители универмагов и крупных супермаркетов мелкооптовой торговли обязаны предъявлять доказательства прохождения полного курса вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста. Кинотеатрам и концертным залам разрешено работать до полуночи, если после 21:00 они не будут принимать новых посетителей. В связи с продлением действия мер социального дистанцирования власти решили расширить поддержку частных предпринимателей. Около 550 тыс. человек получат по 5 млн вон (4.200 долларов). В рамках предыдущих мер поддержки примерно 650 тыс. частных предпринимателей уже получили по 1 тыс. долларов, остальные получат выплаты в ближайшее время.