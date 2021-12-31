В РК двое суток подряд менее 4 тысяч новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 2 января в стране зарегистрированы 3.129 новых случаев COVID-19. Их число второй день подряд составляет менее четырёх тысяч, что органы здравоохранения связывают как с продлением усиленных мер социального дистанцирования, так и с сокращением объёмов тестирования в выходные дни. За минувшие сутки подтверждены ещё 111 случаев варианта коронавируса Омикрон, в результате чего их общее число увеличилось до 1.318. Число пациентов, находящихся в тяжёлом и критическом состоянии составляет 1.015 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 36 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий - 5.730 человек. Коэффициент смертности 0,89%. Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 86,2% жителей страны, 83% вакцинированы полностью, 36% ревакцинированы.