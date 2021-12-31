В 2021 году южнокорейский экспорт составил 644,54 млрд долларов

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В 2021 году южнокорейский экспорт составил 644 млрд 540 млн долларов, что на 25,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Как сообщили 1 января в министерстве промышленности, торговли и энергетики, экспорт оказался максимальным с начала сбора данных о торговле в 1956 году. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году, составив 604 млрд 900 млн долларов. Экспорт полупроводников увеличился на 29%, нефтепродуктов - на 57,9%, автомобилей - на 24,2%, стали - на 37% в годовом исчислении. Поставки в Китай выросли за тот же период на 22,9%, в США - на 29,4%, в страны Юго-Восточной Азии - на 33%, в страны Евросоюза - на 33,9%. Импорт составил в прошлом году 615 млрд 50 млн долларов, увеличившись на 31,5% по сравнению с 2020 годом, в результате чего профицит торгового баланса составил 29 млрд 490 млн долларов. Экспорт превышает импорт 13 лет подряд. Товарооборот составил в прошлом году 1 триллион 260 млрд долларов, и РК заняла в прошлом году по этому показателю восьмое место в мире.