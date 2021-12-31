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Политика

Премьер-министр РК призвал госслужащих сохранять политический нейтралитет и дисциплину

Write: 2022-01-03 10:39:06Update: 2022-01-03 10:40:54

Премьер-министр РК призвал госслужащих сохранять политический нейтралитет и дисциплину

Photo : YONHAP News

Премьер-министр РК Ким Бу Гём призвал государственных служащих в преддверии президентских и местных выборов сохранять политический нейтралитет и дисциплину. «Пожалуйста, воздержитесь от любых действий, которые могут быть неверно истолкованы в преддверии выборов»,- сказал Ким Бу Гём, выступая 3 января на церемонии начала работы  правительства в новом году. Он призвал государственных служащих сосредоточиться на помощи малообеспеченным слоям населения в условиях пандемии COVID-19. Напомнив о кризисе с поставками мочевины, Ким Бу Гём попросил государственных служащих предпринять упреждающие меры, чтобы не допустить повторения подобной ситуации и внимательно изучать международную ситуацию. Он подчеркнул необходимость создания «новаторского» правительства, которое займётся переходом к низкоуглеродной экономике. 
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