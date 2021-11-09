Президент РК обещает продолжить усилия по сохранению мира на Корейском полуострове

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Президент РК обещает продолжить усилия по сохранению мира на Корейском полуостровеПрезидент РК Мун Чжэ Ин обещал до истечения срока своих полномочий продолжить усилия по сохранению мира на Корейском полуострове. Выступая 3 января по телевидению с последней новогодней речью на посту главы государства, он признал, что для реального улучшения межкорейских отношений предстоит пройти долгий путь, хотя за последние пять лет в этом направлении было сделано немало. Если Сеул и Пхеньян возобновят диалог и сотрудничество, это будет соответствовать интересам всего мирового сообщества,- сказал Мун Чжэ Ин. Он выразил надежду на то, что следующая администрация также продолжит усилия по сохранению мира. В своей речи глава государства не упомянул о документальном оформлении завершения Корейской войны. Выразив сожаление по поводу того, что страна вынуждена жить в условиях пандемии COVID-19 третий год подряд, Мун Чжэ Ин поблагодарил работников здравоохранения за их тяжёлую работу. Выразив соболезнования семьям тех, кто умер от тяжёлой болезни, он обещал сделать 2022 год «первым годом нормализации ситуации, полностью выйдя из кризиса». Президент отметил, что число серьёзных или критических случаев коронавируса обязательно снизится, поскольку темпы ревакцинации увеличатся, и будут созданы новые больничные койки. Мун Чжэ Ин одновременно предостерёг от самоуспокоенности в условиях роста числа варианта коронивируса Омикрон, который со временем станет доминирующим штаммом. Предстоящие президентские выборы станут «выборами единства, которые включают надежду людей, а не конфронтацию, ненависть и разногласия»,- подчеркнул глава государства.