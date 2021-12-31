Кандидат в президенты от правящей партии опережает кандидата от оппозиции на 1,7 - 9,7%

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Кандидат в президенты страны от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён опередил по уровню поддержки кандидата от крупнейшей оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёля от 1,7% до 9,7%. Об этом свидетельствуют результаты четырёх опросов общественного мнения, опубликованных 3 января. По данным опроса 3.037 взрослых жителей страны, проведённого с 26 по 31 декабря агентством Realmeter, в поддержку Ли Чжэ Мёна высказались 40,9% опрошенных. Уровень поддержки Юн Сок Ёля составил 39,2%. Разница в 1,7% находится в пределах погрешности ±1,8% при уровне достоверности 95%. По данным опроса 1.002 взрослых жителей страны, проведённого Корейским институтом общественного мнения 31 декабря и 1 января, в поддержку Ли Чжэ Мёна высказались 41% опрошенных, а в поддержку Юн Сок Ёля - 37,1%. Погрешность при обработке данных составляет 3,1% при уровне достоверности 95%. По данным опроса, проведённого агентством Embrain Public 30-31 декабря среди 1.010 человек, Ли Чжэ Мён набрал 39,4% голосов респондентов, а Юн Сок Ёль – 29,9%. Разрыв между кандидатами достигает 9,5%. По данным опроса, который агентство Research & Research провело с 30 декабря по 1 января среди 1.012 человек, Ли Чжэ Мён набрал 39,9% голосов, а Юн Сок Ёль – 30,2%. Разрыв составил 9,7%. Погрешность при обработке данных тремя последними агентствами составляет 3,1% при уровне достоверности 95%.