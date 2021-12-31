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Экономика

В 2021 году РК заняла второе место по объёму заказов на морские суда

Write: 2022-01-03 12:06:33Update: 2022-01-03 12:07:26

В 2021 году РК заняла второе место по объёму заказов на морские суда

Photo : YONHAP News

По итогам 2021 года РК заняла второе место в мире по объёму заказов на морские суда, уступив первое место Китаю. По предварительным данным британского исследователя глобального рынка судостроения Clarkson Research Services, опубликованным 2 января, мировые заказы составили 1.846 судов общим дедвейтом 45 млн 730 тыс. компенсированных брутто-тонн (CGT). Китай получил 50% мирового объёма заказов на 22 млн 800 тыс. CGT. Доля южнокорейских судостроителей составила 38% мирового объёма заказов – 403 судна общим дедвейтом 17 млн 350 тыс. CGT. Окончательные данные могут немного измениться с учётом заказов, полученных в самом конце прошлого года, но рейтинг вряд ли изменится из-за большого разрыва между двумя странами. Прошлогоднее снижение показателя объясняется тем фактом, что южнокорейские судостроители выборочно принимали заказы на суда с высокой добавленной стоимостью. 
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