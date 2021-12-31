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В мире

Запрет на вывоз угля из Индонезии окажет ограниченное влияние на РК

Write: 2022-01-03 12:39:22Update: 2022-01-03 12:42:05

Запрет на вывоз угля из Индонезии окажет ограниченное влияние на РК

Photo : YONHAP News

Запрет на экспорт угля, введённый недавно правительством Индонезии, окажет ограниченное влияние на РК. Об этом сообщили 3 января в министерстве промышленности, торговли и энергетики, добавив, что при министерстве образована целевая группа для постоянного мониторинга ситуации. На прошлой неделе Индонезия объявила о запрете экспорта угля с января текущего года из-за сокращения его поставок на внутренний рынок, в результате чего начались повсеместные остановки электростанций. Контроль за ситуацией необходим, поскольку спрос на энергию зимой особенно высок,- отметил замминистра промышленности, торговли и энергетики РК Пак Ки Ён в ходе встречи с представителя энергетических компаний и посольства Индонезии в РК. По данным министерства, в стране имеется достаточно запасов угля, а импорт из Австралии и других стран продолжается без сбоев. 
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