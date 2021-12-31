Новый год дарит новые надежды

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Наступил Новый год, который дарит людям новые надежды. Несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, люди надеются на лучшее. Первый в наступившем 2022 году ребёнок появился на свет ровно в 00 часов 00 минут 1 января. Это девочка весом 3,44 кг. В новогоднюю ночь в одной семье, бежавшей в августе прошлого года из Афганистана, родился сын. Между тем, работники торговли-индивидуальные предприниматели также надеются на лучшее. Хозяин овощной лавки Ким Ён Ду выразил пожелание о скорейшем завершении пандемии коронавируса и возвращении к прежней жизни. Он также сказал, что индивидуальные предприниматели, переживающие трудные времена, не должны опускать руки. Между тем, в международном аэропорту Инчхон, который значительно сократил объёмы пассажирских перевозок из-за пандемии, делают ставку на грузовые перевозки. В первый день наступившего года в небо вылетел борт, загруженный полупроводниками, которые составляют основную часть южнокорейского экспорта. В 2021 году южнокорейский экспорт составил 644 млрд 540 млн долларов, оказавшись максимальным с начала сбора данных о торговле в 1956 году. При этом экспорт полупроводников увеличился на 29%. Товарооборот составил в прошлом году 1 триллион 260 млрд долларов, и РК заняла в прошлом году по этому показателю восьмое место в мире.