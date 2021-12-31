В 2022 году Северная Корея сосредоточит внимание на экономике

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Стратегическими приоритетами Северной Кореи в 2022 году станут развитие национальной экономики и усиление антивирусных мер. Об этом сообщило 1 января агентство ЦТАК, подводя итоги завершившегося накануне пленума Центрального Комитета Трудовой партии Кореи. «Военная обстановка на Корейском полуострове и тенденция к тому, что международная ситуация становится всё более нестабильной, требуют укрепления обороноспособности государства»,- отмечается в сообщении. В нём ничего не говорится о межкорейских отношениях и переговорах о денуклеаризации с США. При этом обращает на себя внимание то, что северокорейский лидер Ким Чон Ын назвал 2021 год «годом гордых побед, который следует отметить в истории национального процветания». В сообщении ЦТАК говорится о предотвращении эпидемий как о «высшем приоритете в работе государства». Вторым важным приоритетом является обеспечение продовольствием. Выступив на пленуме на второй день его работы, северокорейский лидер Ким Чон Ын наметил меры по развитию сельскохозяйственных районов, направленные на решение проблемы нехватки продовольствия. По оценкам международных организаций, нехватка продовольствия составляет в Северной Корее порядка 1 млн тонн в год. Вопреки ожиданиям, Ким Ё Чжон, младшая сестра северокорейского лидера, не получила на пленуме никаких новых назначений.