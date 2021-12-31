В суд поступили более тысячи исков из-за вакцинных пропусков

Photo : YONHAP News

В последний день минувшего года в Административный суд Сеула поступили 1.023 иска против министра здравоохранения и соцобеспечения Квон Док Чхоля, начальника Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён и мэра Сеула О Сэ Хуна. Истцы требуют отмены вакцинных пропусков, которые, начиная с 3 января, обязательны для входа в общественные здания, включая предприятия торговли и общественного питания. Они рассматривают данную меру как дискриминацию в отношении непривитых людей, которые обязаны предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, выданный не позднее чем за 48 часов до посещения общественного здания. Истцы, в том числе врачи, обвинили правительство в том, что оно заставляет людей делать прививки, запрещая непривитым участвовать в общественной жизни. Они призвали правительство смягчить правила в отношении пациентов с лёгким течением болезни и бессимптомников вместо того, чтобы вводить «чрезмерно жёсткие правила».