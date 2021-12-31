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Политика

В ВС РК создаётся подразделение воздушно-космических сил

Write: 2022-01-03 15:31:16Update: 2022-01-03 15:31:46

В ВС РК создаётся подразделение воздушно-космических сил

Photo : YONHAP News

Объединенный комитет начальников штабов вооружённых сил РК объявил 3 января о создании нового подразделения, которое будет разрабатывать военно-космическую стратегию. В его состав войдут представители  сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил. Ссылаясь на пример таких стран как США, Китай, Россия и Япония, которые инвестируют значительные средства в свои воздушно-космические силы,  южнокорейские вооружённые силы сообщили о начале подобной деятельности, а также о подготовке к запуску военного спутника связи.  Создание воздушно-космических сил стало возможно после того, как в прошлом году Сеул и Вашингтон объявили о снятии ограничений на южнокорейский ракетный потенциал, включая дальность действия и вес боеголовок, а также после запуска Сеулом своей первой космической ракеты «Нурихо». К 2030 в РК планируется создать командование космических сил. 
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