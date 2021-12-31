Нарушитель межкорейской границы – бывший беженец с Севера

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Человек, который вечером 1 января нарушил межкорейскую границу на её восточном участке, является бывшим северокорейским беженцем. Об этом сообщил 3 января на условиях анонимности представитель министерства обороны РК. Ссылаясь на записи с камер видеонаблюдения, он сказал, что на Север бежал тот же человек, который использовал данный участок границы, чтобы бежать с Севера на Юг в ноябре 2020 года. В РК он работал уборщиком, и у него могли быть экономические трудности. Коллеги по работе и знакомые не видели его с 30 декабря. Никаких доказательств того, что на территории РК он занимался шпионской деятельностью, не имеется,- добавил представитель минобороны. Инцидент произошёл в зоне ответственности 22-й дивизии сухопутных сил, руководство которой оказалось под огнём критики. 2 января южнокорейские военные отправили на Север два сообщения о нарушении границы, которые были получены, но ответа не последовало. Ранее южнокорейские военные обещали провести модернизацию системы защиты, установив более мощное оборудование для наблюдения, чтобы предотвратить любые нарушения границы.