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Ведущая оппозиционная партия Сила народа пообещала коренным образом пересмотреть свою предвыборную политику, чтобы повысить снижающийся рейтинг своего кандидата в президенты страны Юн Сок Ёля. Так, 3 января лидер парламентской фракции партии Сила народа Ким Ги Хён и председатель политсовета партии Ким До Ып заявили об уходе в отставку, демонстрируя тем самым свою приверженность коренному пересмотру хода избирательной кампании и прекращению межфракционных противоречий. Перемены происходят за два месяца до президентских выборов, которые состоятся 9 марта. В ближайшее время пройдёт полная реструктуризация предвыборного комитета Юн Сок Ёля,- сообщил его председатель Ким Чжон Ин. «Только в том случае, если мы реформируем комитет в соответствии с настроениями общественности, мы сможем провести выборы должным образом»,- отметил он. Рейтинг основного кандидата в президенты от оппозиции опустился ниже рейтинга кандидата от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна. По результатам четырёх опросов общественного мнения, опубликованных 3 января, Ли Чжэ Мён опережает Юн Сок Ёля на 1,7 -9,7%. Как написал на своей странице в Facebook сам кандидат от оппозиции, он признаёт, что «сильно разочаровал» молодых избирателей, рассматривая многие проблемы через призму старшего поколения. Юн Сок Ёль обещал занять позицию, которая соответствовала бы интересам молодых избирателей.