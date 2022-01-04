В РК третий день подряд менее 4 тысяч новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 3 января в стране зарегистрированы 3.024 новых случая COVID-19. Их число третий день подряд составляет менее четырёх тысяч, что органы здравоохранения связывают с продлением усиленных мер социального дистанцирования. Тем не менее, они находятся в состоянии повышенной готовности, поскольку накануне появились сообщения о первых случаях смерти, связанных с вариантом коронавируса Омикрон. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 973 человека. Число таких пациентов оказалось менее тысячи впервые за 15 дней. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умер 51 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий - 5.781 человек. Коэффициент смертности 0,9%. Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 86,2% жителей страны, 83% вакцинированы полностью, 37% ревакцинированы.