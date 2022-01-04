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В мире

Лидеры пяти стран призвали предотвратить ядерную войну

Write: 2022-01-04 10:54:21Update: 2022-01-04 11:58:55

Лидеры пяти стран призвали предотвратить ядерную войну

Photo : YONHAP News

Лидеры пяти ядерных держав – США, Великобритании, Китая, России и Франции - приняли совместное заявление о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. В нём говорится, что их «первоочередной ответственностью является недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков». «В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана»,- указывается в документе. Лидеры стран, которые являются ядерными державами и постоянными членами Совета Безопасности ООН, подтвердили важность противодействия ядерным угрозам, подчеркнув необходимость соблюдения двусторонних и многосторонних соглашений в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями. Они выразили приверженность своим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем. В совместном заявлении говорится также о стремлении работать со всеми государствами «в целях создания атмосферы безопасности, более благоприятной для прогресса в сфере разоружения с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности». Ранее на январь 2022 года планировалось проведение обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия, однако она была перенесена на неопределённый срок из-за распространения варианта коронавируса Омикрон.
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