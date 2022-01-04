Число иностранных туристов, посетивших РК в 2021 году, может быть менее 1 млн человек

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Количество иностранных туристов, посетивших РК в 2021 году, может оказаться менее 1 млн человек. По данным Национальной организации туризма Кореи, опубликованным 4 января, с января по ноябрь прошлого года страну посетили 877 тыс. иностранцев, что на 64,3% меньше, чем в предыдущем году. Учитывая, что в ноябре страну посетили только 94 тыс. иностранцев, их годовое количество будет менее 1 млн человек впервые с 1984 года, когда начался сбор соответствующих статистических данных. Спад связан со строгими ограничениями на поездки, введёнными рядом стран из-за пандемии коронавируса. За 11 месяцев прошлого года число туристов из Китая сократилось на 76,6%, из Японии - на 96,7%, из Таиланда – на 90,1%, из Вьетнама – на 76,1%. Эксперты выражают обеспокоенность по поводу того, что количество иностранных туристов в этом году вряд ли вернётся к уровню до пандемии, поскольку многие страны вновь ввели ограничения на поездки из-за роста числа случаев заболевания вариантом коронавируса Омикрон.