Объём онлайн-торговли достиг в ноябре 2021 года нового рекорда

Photo : Getty Images Bank

По данным Национального статистического управления РК, опубликованным 4 января, объём онлайн-торговли составил в ноябре прошлого года 17,5 триллионов вон (14 млрд 700 млн долларов), что на 16,5% больше, чем в том же месяце предыдущего года. Рост вызван устойчивым спросом на услуги доставки еды и электронных товаров в условиях пандемии COVID-19. Ноябрьский показатель является максимальным с тех пор, как в 2001 году начался сбор соответствующих данных. В ноябре были ослаблены антивирусные ограничения в рамках схемы «жить с COVID-19», возобновлено действие скидочных купонов на питание, поездки и проживание, чтобы стимулировать частные расходы. В том же месяце в РК прошёл ежегодный фестиваль скидок Korea Sale FESTA. Онлайн-транзакции служб доставки еды выросли на 26,1%, туристических услуг - на 46,6%, предметов домашнего обихода - на 22,9% по сравнению с предыдущим годом. Покупки, совершённые с помощью смартфонов, планшетов и других мобильных устройств, составили 71,6% общей стоимости онлайн-покупок.