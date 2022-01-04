В РК впервые за 15 дней менее тысячи тяжёлых случаев COVID-19

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Благодаря усиленным мерам социального дистанцирования и ускоренной ревакцинации жителей страны, число новых случаев COVID-19, а также пациентов в тяжёлом и критическом состоянии, сокращается быстрыми темпами. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на начало суток 4 января, в тяжёлом и критическом состоянии находились 973 человека. Число таких пациентов оказалось менее тысячи впервые за 15 дней. За сутки 3 января в стране зарегистрированы 3.024 новых случая коронавирусной инфекции. Их число третий день подряд составляет менее четырёх тысяч, что органы здравоохранения связывают с продлением усиленных мер социального дистанцирования. По сравнению с предыдущей неделей, среднесуточное количество подтверждённых случаев заболевания сократилось почти на 27%. Среди заболевших продолжает снижаться доля пациентов в возрасте старше 60 лет, относящихся к группе повышенного риска. На этой неделе она составляет примерно 17%, хотя ещё несколько недель назад достигала 35%. Несмотря на сокращение заболеваемости, количество больничных коек для лечения пациентов с коронавирусом продолжает увеличиваться. Так, занятость коек в отделениях интенсивной терапии составляет в целом по стране 62,3%, а в столичном регионе 64%. Оба показателя существенно ниже 75-процентного уровня, который считается критическим. Уровень загрузки коек для пациентов в лёгком состоянии и в инфекционных отделениях больниц упал ниже отметки в 50%. Уже в течение недели отсутствуют пациенты, более суток ожидающие госпитализации. Тем не менее, органы здравоохранения находятся в состоянии повышенной готовности, ожидая резкого роста случаев варианта коронавируса Омикрон. Первые два случая смерти, ввязанные с вариантом Омикрон, зарегистрированы в доме для престарелых в городе Кванчжу. Есть вероятность, что Омикрон в ближайшее время станет доминирующим вариантом коронавируса, придя на смену варианту Дельта уже в январе.