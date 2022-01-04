Кандидат в президенты от правящей партии обещает вывести РК на пятое место в мире

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Кандидат в президенты от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён обещает вывести РК на пятое место в мире по экономической мощи с валовым национальным продуктом на душу населения в 50 тыс. долларов в год. Данное обещание он дал в ходе новогодней пресс-конференции, состоявшейся 4 января на автомобильном заводе Kia в городе Кванмёне провинции Кёнгидо. «Точно так же, как я преодолел крайнюю нищету, трудности и кризисы в своей жизни, я преодолею кризис, с которым столкнулась страна, вместе с людьми, которыми я горжусь»,- отметил Ли Чжэ Мён. Он обещал взять под контроль стремительно растущие цены на недвижимость и расширить государственную поддержку предприятиям, пострадавшим от пандемии. Для того, чтобы справиться с климатическим кризисом, он обещал заложить основу для «углеродно-нейтрального общества». Кандидат обещал также продолжить прагматичную дипломатию, движимую национальными интересами, установив мирный режим на Корейском полуострове.