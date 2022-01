5 января сервис My Data начинает действовать в полном объёме

Photo : YONHAP News

Сервис управления персональной кредитной информацией My Data, который в течение месяца работал в пилотном режиме, 5 января начнёт действовать в полном объёме. По данным финансового комитета и комитета финансового контроля, сервис действует на основе метода безопасного стандартного прикладного программного интерфейса. My Data помогает в управлении активами и кредитном менеджменте, например, собирает и отображает личную кредитную информацию в одном месте и рекомендует финансовые продукты путём анализа финансового состояния и потребительских привычек. К сервису присоединились 33 компании, в том числе, банки KB Kookmin, Nonghyup, Shinhan, Woori, Enterprise, Hana, Daegu, SC Cheil, Gwangju и Jeonbuk, компании-операторы ценных бумаг Mirae Asset, NH Investment, Kiwoom Securities и Hana Financial Investment, а также кредитных карт - KB Kookmin, Shinhan, Hana, BC, Hyundai и Woori Card. Кроме того, к нему присоединились платёжные системы Kakao Pay, Toss и Naver Financial, сберегательные банки и предприятия взаимного финансирования. До конца первого полугодия к сервису присоединится ещё 21 компания после разработки необходимых программ и приложений. Финансовые власти упростили процесс проверки личности, увеличив объем трафика и добавив методы аутентификации за счёт увеличения количества подключённых поставщиков информации. Пользователи могут настраивать управление активами и финансами, быстро и удобно просматривая большой объём информации.