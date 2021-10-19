КНДР запустила предположительно баллистическую ракету в Восточное море

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5 января Северная Корея запустила предположительно баллистическую ракету в направлении Восточного моря. Об этом сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК. Подробности пока не уточняются. Южнокорейские военные внимательно следят за действиями северокорейских вооружённых сил, находясь в состоянии повышенной боевой готовности. Это первый запуск Севера в текущем году. Предыдущий пуск был проведён 19 октября прошлого года, когда в СК состоялся испытательный пуск баллистической ракеты подводного базирования (БРПЛ) в направлении Восточного моря из района города Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тогда ракета малой дальности преодолела около 590 км, достигнув высоты около 60 км. Между тем, в ходе прошедшего недавно пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи обсуждалась необходимость разработки военных технологий, соответствующих современным требованиям. Была подчёркнута решимость и в новом году приложить усилия для укрепления обороноспособности страны. Предполагается, что нынешний запуск может быть частью зимних военных учений КНДР. Характеристики ракеты, дальность и высота полёта, а также другие подробности нынешнего запуска будут озвучены позже после завершения анализа имеющихся данных военными РК и США.