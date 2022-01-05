Валютные резервы РК сокращаются второй месяц подряд

Photo : YONHAP News

По данным Банка Кореи, опубликованным 5 января, валютные резервы страны по состоянию на конец декабря прошлого года составили 463 млрд 120 млн долларов, что на 790 млн долларов меньше, чем в предыдущем месяце. Сокращение валютных резервов произошло несмотря на увеличение стоимости недолларовых активов при конвертации в доллары. В качестве основной причины называется выплата основной суммы и процентов по стабилизационным облигациям в валюте. Валютные резервы состоят из ценных бумаг и депозитов, деноминированных в иностранных валютах, резервных позиций Международного валютного фонда, специальных прав заимствования и золотых слитков. По состоянию на конец ноября прошлого года, РК занимала девятое место по величине валютных резервов в мире. В первой тройке Китай, Япония и Швейцария.