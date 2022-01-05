Власти РК оптимизируют систему вакцинных пропусков

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Правительство РК намерено руководствоваться сбалансированным подходом в отношении вакцинных пропусков в целях минимизации неудобств для граждан страны. Об этом 5 января сообщил Чон Хэ Чхоль, второй заместитель начальника Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам. Заявление было сделано после того, как 4 января судебные органы страны приняли решение о приостановлении действия системы вакцинных пропусков в учебных заведениях, таких как частные образовательные центры, читальные залы и учебные кафе. Система вакцинных пропусков была введена в конце ноября прошлого года. По словам Чон Хэ Чхоля, она призвана защитить невакцинированное население страны, прекратить распространение коронавируса, а также снизить нагрузку на медицинскую систему. В настоящий момент разрабатывается план лечения в домашних условиях в рамках подготовки к возможному массовому распространению нового штамма коронавируса «Омикрон». Количество центров амбулаторного лечения, которые отвечают за заражённых, проходящих лечение дома, будет увеличено до семидесяти. Кроме того, будут приняты меры по обеспечению доступности пероральных препаратов для лечения коронавируса.