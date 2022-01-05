В РК вновь более 4 тысяч новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на начало суток 5 января, в тяжёлом и критическом состоянии находились 953 человека. Число таких пациентов держится ниже тысячи второй день подряд. За сутки 4 января в стране зарегистрированы 4.443 новых случая коронавирусной инфекции. Это на 1.419 больше, чем в предыдущий день. Впервые за три дня количество новых случаев превышает отметку в четыре тысячи, что органы здравоохранения связывают с увеличением количества проведённых тестов. Среди заболевших продолжает снижаться доля пациентов в возрасте старше 60 лет, относящихся к группе повышенного риска. Это связывают с их активной ревакцинацией. Меры по увеличению количества больничных коек для лечения пациентов с коронавирусом приносят свои плоды. Так, занятость коек в отделениях интенсивной терапии упала ниже отметки в 60%, что происходит впервые с 14 ноября прошлого года. Показатель по стране составил 56,5%, а в столичном регионе 56,3%. Это существенно ниже 75-процентного уровня, который считается критическим. Загруженность коек для пациентов в лёгком состоянии составила 44,9%. Между тем, в результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 57 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий - 5.838 человек. Коэффициент смертности 0,9%. Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 86,3% жителей страны, 83,2% вакцинированы полностью, 37,7% ревакцинированы.