Гарри Харрис скептически оценил предложение объявить об окончании Корейской войны

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Объявление об окончании Корейской войны не является соглашением о мире между двумя Кореями. Об этом 4 января заявил бывший посол США в РК Гарри Харрис, выступая на семинаре, организованном фондом Washington Times. По его мнению, неприемлемо идти на ослабление мер сдерживания северокорейских угроз в интересах диалога с Пхеньяном. Поэтому важно наряду с диалогом сохранять боеготовность. Гарри Харрис подчеркнул, что недопустимо сокращать масштабы совместных военных учений или смягчать антисеверокорейские санкции с целью возвращения СК за стол переговоров. Он также отметил, что не видит радужных перспектив дальнейшего диалога с Пхеньяном. Гарри Харрис был назначен послом США в РК при администрации Дональда Трампа. Он занимал данную должность в период с июля 2018 года по январь 2021 года.