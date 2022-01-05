РК активно развивает сектор возобновляемой энергии

Photo : KBS News

В 2021 году в РК прирост мощностей сектора возобновляемой электроэнергии составил 4,8 ГВт, что на 0,2 ГВт больше целевого показателя. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики. 4,4 ГВт пришлись на солнечную энергию. Реальный прирост сектора возобновляемой энергии превышают целевые показатели четыре года подряд, с 2017 года, когда был принят «План развития возобновляемой энергетики 3020». За четыре года прирост составил 18,2 ГВт, что в полтора раза больше, чем в 2017 году. По состоянию на конец прошлого года мощность оборудования в секторе составила 29 ГВт. На солнечную энергию пришёлся 21 ГВт. В целом доля возобновляемых источников энергии выросла с 3,2% в декабре 2017 года до 6,5% в октябре 2021 года. Министерство промышленности, торговли и энергетики намерено расширить усилия по развитию возобновляемых источников энергии в рамках реализации политики углеродной нейтральности и сокращения выбросов парниковых газов.