Photo : YONHAP News

Участник К-рор группы BTS - V попал в главный чарт синглов Billboard Hot 100 этой недели со своим синглом Christmas Tree. Песня занимает 79-ю строчку. Сообщение об этом появилось 5 января на странице Billboard в Twitter. Christmas Tree появилась в качестве саундтрека к южнокорейскому сериалу «Наше любимое лето (Our Beloved Summer)» с Чхве У Сиком в главной роли, который снялся в нашумевшем фильме «Паразиты». V стал третьим участником BTS, попавшим в чарт синглов Billboard Hot 100 после J-Hope с Chicken Noodle Soup, а также SUGA с Daechwita и Girl of My Dreams.