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4 января истребитель F-35A ВВС РК совершил аварийную посадку во время тренировочного вылета из-за проблем с авионикой. Пилот остался невредимым. По сообщению южнокорейских ВВС, самолёт приземлился на фюзеляж на авиабазе Сосан в провинции Чхунчхон-Намдо в 12:51 ввиду отказа всех шасси. Перед посадкой была задействована пожарная машина, которая нанесла на взлётно-посадочную полосу специальной пены, позволившей снизить трение и вероятность возгорания самолёта. Благодаря этому, а также мастерству пилота, корпус самолёта не получил серьёзных повреждений. По сообщению агентства Ёнхап, это первый случай вынужденной посадки F-35 на фюзеляж с тех пор, как США начали экспортировать данный истребитель. ВВС РК приостановили полёты всех имеющихся F-35A. Совместно со специалистами компании-производителя Lockheed Martin планируется провести расследование причин инцидента. К настоящему моменту РК закупила у США почти 40 истребителей F-35A.