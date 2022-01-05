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В Корее

В 2021 году продажи импортных автомобилей в РК выросли на 0,5%

Write: 2022-01-05 13:57:37Update: 2022-01-05 13:58:12

В 2021 году продажи импортных автомобилей в РК выросли на 0,5%

Photo : YONHAP News

В прошлом году в РК продано 276.146 импортных автомобилей, что на 0,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили 5 января в Корейской ассоциации импортёров и дистрибьюторов автомобилей (KAIDA). По её данным, тремя наиболее продаваемыми моделями иномарок в прошлом году стали седаны Mercedes-Benz E 250, Lexus ES300h и BMW 520. В ассоциации сообщается, что проблемы с нехваткой полупроводников для мирового автомобилестроения продолжали оказывать отрицательное влияние на продажи импортных автомобилей, несмотря на появление новых моделей, агрессивный маркетинг и снижение налогов. В прошлом году в общем объёме продаж импортных автомобилей на долю европейских марок пришлось 80,5%. Далее по популярности следуют американские и японские автомобили. 
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