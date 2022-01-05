РК наращивает экспорт морепродуктов и сельскохозяйственной продукции

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В 2021 году южнокорейский экспорт продукции сельского хозяйства и рыболовства впервые превысил 10 млрд долларов. По данным министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства и министерства морского и рыбного хозяйства, в прошлом году показатель составил 11 млрд 360 млн долларов. Это на 15,1% больше, чем годом ранее. Экспорт продукции сельского хозяйства и животноводства увеличился на 12,9% до 8 млрд 540 млн долларов, а экспорт продукции рыболовства - на 22,4% до 2 млрд 820 млн долларов. Сообщается, что нынешний рост во многом обусловлен ростом спроса на здоровые продукты питания и домашние блюда быстрого приготовления. Экспорт продуктов из женьшеня в прошлом году вырос на 16,3% в годовом исчислении. Поставки традиционных квашенных овощей кимчхи и продуктов из переработанного риса выросли на 10,7% и 18,1% соответственно.