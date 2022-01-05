США осудили запуск северокорейской ракеты, подтвердив готовность к диалогу

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США осуждают запуск Северной Кореей баллистической ракеты. Он является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и представляет угрозу как для соседних стран, так и для мирового сообщества. Об этом сообщил 5 января представитель госдепартамента США, подтвердив, что Вашингтон по-прежнему привержен дипломатическому подходу к КНДР и призывает её к диалогу. «Наша приверженность защите РК и Японии остаётся твёрдой»,- добавил представитель госдепартамента. Ранее Индо-Тихоокеанское командование США заявило, что запуск ракеты хотя и не представляет непосредственной угрозы для США или их союзников, он дестабилизирует ситуацию в регионе. «Мы консультируемся с нашими союзниками и партнёрами», - говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования. Тем временем, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал возобновить диалог с Пхеньяном, который является единственным способом достижения устойчивого мира на Корейском полуострове.