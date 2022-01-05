В результате схода с рельсов экспресса KTX 7 человек получили травмы

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Один из вагонов скоростного поезда KTX, следовавшего из Сеула в Пусан, сошёл с рельсов, в результате чего семь человек получили травмы. По данным Корейской железнодорожной корпорации (KORAIL) и пожарной охраны, инцидент произошёл 5 января в 12:58, когда поезд проезжал через туннель «Ёндон» в провинции Чхунчхон-Пукто. Сход вагона с рельсов произошёл после того, как на него упала стальная конструкция. Внутри туннеля проводились ремонтные работы. Семь пассажиров получили лёгкие травмы от осколков стекла из разбитых окон и в результате падения предметов с багажных полок. Один человек доставлен в больницу. В поезде находились в общей сложности 303 человека – пассажиры и поездная бригада. Точная причина крушения выясняется. Движение поездов на линии Сеул-Пусан было прервано на 2 часа 40 минут, 9 поездов KTX отменены. Кроме того, возникли сбои в движении поездов в направлении городов Кванчжу и Мокпхо.