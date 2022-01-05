Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Наука

В 2021 году концентрация микропыли в атмосфере оказалась самой низкой

Write: 2022-01-06 10:10:14Update: 2022-01-06 18:46:38

Photo : YONHAP News

В прошлом году в РК среднегодовая концентрация микропыли в воздухе оказалась самой низкой с начала наблюдений в 2015 году. Средний показатель по стране составил 18 микрограммов на кубометр, что на 30,8% ниже, чем в 2015 году, когда был зафиксирован самый высокий уровень. Также увеличилось количество дней в году с низкой концентрацией микропыли в воздухе. В прошлом году было зафиксировано 183 дня с показателем ниже 15 микрограммов на кубометр, что на 190% больше, чем шесть лет назад. При этом число дней, когда состояние воздуха оценивалось как «плохое» или «очень плохое», снизилось на 63%. В целом за последние три года концентрация микропыли в воздухе оказалась самой низкой, несмотря на высокую активность в промышленном и транспортном секторах. В министерстве экологии пришли к выводу, что положительных результатов удалось добиться за счёт таких мер, как закрытие четырёх угольных электростанций, введение системы контроля за объёмом загрязняющих веществ на коммерческих объектах, ранняя утилизация старых дизельных транспортных средств. Кроме того, по оценкам министерства, снизился приток микропыли из Китая.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >