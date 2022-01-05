В 2021 году концентрация микропыли в атмосфере оказалась самой низкой

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В прошлом году в РК среднегодовая концентрация микропыли в воздухе оказалась самой низкой с начала наблюдений в 2015 году. Средний показатель по стране составил 18 микрограммов на кубометр, что на 30,8% ниже, чем в 2015 году, когда был зафиксирован самый высокий уровень. Также увеличилось количество дней в году с низкой концентрацией микропыли в воздухе. В прошлом году было зафиксировано 183 дня с показателем ниже 15 микрограммов на кубометр, что на 190% больше, чем шесть лет назад. При этом число дней, когда состояние воздуха оценивалось как «плохое» или «очень плохое», снизилось на 63%. В целом за последние три года концентрация микропыли в воздухе оказалась самой низкой, несмотря на высокую активность в промышленном и транспортном секторах. В министерстве экологии пришли к выводу, что положительных результатов удалось добиться за счёт таких мер, как закрытие четырёх угольных электростанций, введение системы контроля за объёмом загрязняющих веществ на коммерческих объектах, ранняя утилизация старых дизельных транспортных средств. Кроме того, по оценкам министерства, снизился приток микропыли из Китая.