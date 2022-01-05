В РК второй день более 4 тысяч новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 5 января в стране зарегистрированы 4.126 новых случаев COVID-19. Их число второй день подряд превышает четыре тысячи. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 882 человека. Это самый низкий показатель за последние 24 дня. Коэффициент занятости коек в отделениях интенсивной терапии составляет по стране 54,8%, и в настоящее время нет ожидающих госпитализации. По состоянию на начало суток 6 января, свободны 780 коек. Более 20 тыс. человек проходят лечение в домашних условиях. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 49 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий - 5.887 человек. Коэффициент смертности 0,9%. Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 86,3% жителей страны, 83,3% вакцинированы полностью, 38,3% ревакцинированы.