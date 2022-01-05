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Культура

В Китае впервые за 6 лет начался показ южнокорейского сериала

Write: 2022-01-06 10:52:34Update: 2022-01-06 10:56:25

В Китае впервые за 6 лет начался показ южнокорейского сериала

Photo : YONHAP News

Впервые за последние шесть лет южнокорейский сериал транслируется по китайскому телевидению. Как сообщает Корейский культурный центр в Китае, с 4 января телевизионный канал Hunan TV и интернет-канал Mango TV начали показ сериала «Саимдан, дневник света». Этот сериал получил одобрение Главного государственного управления по делам радио и телевидения  КНР ещё шесть лет назад. Однако из-за недовольства Пекина размещением американской системы ПРО THAAD на территории РК южнокорейские сериалы не транслировались на телевидении или интернет-платформах Китая со второй половины 2016 года. В прошлом месяце впервые за шесть лет в китайский прокат вышел южнокорейский фильм «О, Мунхи!», в связи с чем эксперты осторожно заговорили о возможном снятии негласного ограничения на южнокорейский культурно-развлекательный контент.
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